Помогите пожалуйста если честно сама ничего не поняла упражнение 106 Заранее большое спасибо

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Помогите пожалуйста если честно сама ничего не поняла упражнение 106 Заранее большое спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(На) учителя - сущ., обозначает предмет, отвечает на вопрос на кого?, Начальная форма - учитель, одушевл., нарицательное., муж.  род.,Употреблено в форме родительного падежа, единственного числа, В предложении является второстепенным членом
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