Помогите пожалуйста если честно сама ничего не поняла упражнение 106 Заранее большое спасибо
Русский язык
Помогите пожалуйста если честно сама ничего не поняла упражнение 106 Заранее большое спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(На) учителя - сущ., обозначает предмет, отвечает на вопрос на кого?, Начальная форма - учитель, одушевл., нарицательное., муж. род.,Употреблено в форме родительного падежа, единственного числа, В предложении является второстепенным членом
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