Продолжение к сказке Л.Н.Толстого. Уж и ёж.

Гость: Гость:

Уж говорит- Я тебя впустил в дом я тебя и выгоню из него-.Еж отвечает ему- Ты не выгонишь меня, это я выгоню тебя из жилища-.Еж свернулся в шарик, выпучил свои иголки и покатился на ужа с ужатами. Уж испугался и уполз из своего жилища со своими детьми, а довольный еж остался в его доме. Уж делал этот дом из-за всех сил и старался сделать его уютным и пригодным для своих детишек, но увы теперь им всем придется жить где попало, пока уж не сделает новое жилище. А довольный еж остался в бывшем доме ужа.