Продолжение к сказке Л.Н.Толстого. Уж и ёж.
Русский язык
Продолжение к сказке Л.Н.Толстого. Уж и ёж.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уж говорит- Я тебя впустил в дом я тебя и выгоню из него-.Еж отвечает ему- Ты не выгонишь меня, это я выгоню тебя из жилища-.Еж свернулся в шарик, выпучил свои иголки и покатился на ужа с ужатами. Уж испугался и уполз из своего жилища со своими детьми, а довольный еж остался в его доме. Уж делал этот дом из-за всех сил и старался сделать его уютным и пригодным для своих детишек, но увы теперь им всем придется жить где попало, пока уж не сделает новое жилище. А довольный еж остался в бывшем доме ужа.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Экономика
Фермер может выращивать на своем поле 400 тонн картофеля ежегодно и продавать его по 5 рублей за килограмм или сдать этот участок в аренду за 50 ты...
Английский язык
Помогите найти текст the united kingdom of great britain and northern ireland, is one of the most important countries in europe
Английский язык