Продолжи запись.Напиши по 5 слов с этими орфограммами.Обозначь орфограммы. 1.редк??й(реденький)... 2.ванна... 3. местный (место)... 4.мороз (морозы)... 5.лесной (лес)... 6.чашка...

Русский язык

Продолжи запись.Напиши по 5 слов с этими орфограммами.Обозначь орфограммы. 1.редк??й(реденький)... 2.ванна... 3. местный (место)... 4.мороз (морозы)... 5.лесной (лес)... 6.чашка...

Автор: Гость