Продолжи запись.Напиши по 5 слов с этими орфограммами.Обозначь орфограммы. 1.редк??й(реденький)... 2.ванна... 3. местный (место)... 4.мороз (морозы)... 5.лесной (лес)... 6.чашка...
Русский язык
Продолжи запись.Напиши по 5 слов с этими орфограммами.Обозначь орфограммы. 1.редк??й(реденький)... 2.ванна... 3. местный (место)... 4.мороз (морозы)... 5.лесной (лес)... 6.чашка...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
редкий-меткий,узкий,сладкий,падкий,скользкий ванна-саванна,суббота,масса,тонна,вселенная местный-грустный,звездный,областной,устный,прелестный чашка-кружка,ложка,ножка,крошка,бедняжка мороз-нос,уж,ёж,носорог,верблюд,леопард,газ,алмаз,низ лесной-резной(резать),родной(род)Больной(боль)Живой(Жизнь)цветной(цвет),соленый(соль)
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