Продолжите ряд слов демонстрирующих,что русское ударение свободное.Не забывайте отмечать место ударения в каждом слове и номер ударного слога.Приведите не менне 10 слов.Пример: Коврик(1),соратник(2)

Русский язык

Продолжите ряд слов демонстрирующих,что русское ударение свободное.Не забывайте отмечать место ударения в каждом слове и номер ударного слога.Приведите не менне 10 слов.Пример: Коврик(1),соратник(2)

Автор: Гость