Для варки варенья на пять стаканов клюквы Берут три стакана сахарного песку . Сколько надо взять сахарного песку на15 кг клюквы?

Математика

Для варки варенья на пять стаканов клюквы Берут три стакана сахарного песку . Сколько надо взять сахарного песку на15 кг клюквы?

Автор: Гость