486÷(5х+2)=18 5(14+b)+6b=158 решите уравниния пожалуста
Математика
486÷(5х+2)=18 5(14+b)+6b=158 решите уравниния пожалуста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
86:(5х+2)=18 97.5х+243=18 97.5х=18-243 97.5х=-225 х=-2.3
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