Ответе на любой из вопросов плиз даю 25 баллов
Обществознание
Ответе на любой из вопросов плиз даю 25 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 . Участвуют , есть женщины политики и депутаты котрые принимают и создают законы
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