"Продолжите стихотворение на 4 или более строк" Пришла красавица-весна, Растаял с??ег вокруг.
Литература
"Продолжите стихотворение на 4 или более строк" Пришла красавица-весна, Растаял с??ег вокруг.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поют везде птицы Кругом везде весна Идем скорей гулять Вместе под дождем
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Строительный кирпич весит 4кг. Сколько граммов весит игрушечный кирпич из того са??ого материала, все размеры которого в четыре раза меньше?
Математика
Одна поливальная машина истратила за 5 мин 270 л воды а другая 468 за 9 мин У какай машины проивод. труда больше? решить и составить таблицу
Русский язык
Английский язык
Сделай эти предложения отрицательными,добавив в них вредную собачку not. 1.Last year I was eight. 2.I was in bed at 10 p.m. yesterday. 3.My d...
Русский язык