"Продолжите стихотворение на 4 или более строк" Пришла красавица-весна, Растаял с??ег вокруг.

Литература
"Продолжите стихотворение на 4 или более строк" Пришла красавица-весна, Растаял с??ег вокруг.
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Автор: Гость
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Гость:
Поют везде птицы Кругом везде весна Идем скорей гулять Вместе под дождем
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