Продолжите утверждение. Биссектрисы треугольника ... . 1)или их продолжения пере??екаются в одной точке 2)совпадают с серединными перпендикулярами к сторонам треугольника 3)пересекаются в одной точке 4)никогда не совпадаю...

Геометрия

Продолжите утверждение. Биссектрисы треугольника ... . 1)или их продолжения пере??екаются в одной точке 2)совпадают с серединными перпендикулярами к сторонам треугольника 3)пересекаются в одной точке 4)никогда не совпадают с медианами и высотами

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