Продовжити текст! Початок багато лиха накоила гроза в лiсi.Клен,икий гарно цвiв улiтку,зараз повалений. Навеснi вiд зеленого пагiнчика.... продовжить будь ласка

Українська мова
Продовжити текст! Початок багато лиха накоила гроза в лiсi.Клен,икий гарно цвiв улiтку,зараз повалений. Навеснi вiд зеленого пагiнчика.... продовжить будь ласка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Він проростав . Через 2 роки став молодим кленком та ще через небагато років виріс гарний здоровий клен ! Та всю цю красу повалила гроза
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