Напишите сочинение-рассуждение на тему (и нет несчастныее люди пораженных завист??ю)

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Напишите сочинение-рассуждение на тему (и нет несчастныее люди пораженных завист??ю)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зависть – неприятное чувство, приносящее зло завистнику и тому, по отношению к кому она возникает. Это сосущее чувство время от времени возникает у многих из нас в ответ на удачу ближнего.Одни искренне радуются за успех товарища, других чужая удача мобилизует на совершенствование, третьих – заставляет «исходить желчью»Завидовать – удел людей слабых, подверженных лени, неуверенных в себе и с заниженной самооценкой.У них, как у флюгера, нет собственного мнения; они не имеют смысла жизни и не знают, ради чего живут; считают, что жизнь к ним менее справедлива, чем к другим.Это отрицательная и стрессообразующая эмоция, причем стресс – деструктивный. Вред здоровью наносится колоссальный.Постоянное напряжение порождает тревожность, бессонницу, учащенный пульс, повышенное давление, расстройство нервной системы, проблемы с пищеварением. Естественно, степень зависит от подверженности каждого отдельного человека напасти.Кроме непосредственного вреда здоровью, начинают преследовать неудачи. Это – ответ на заниженную самооценку и чувство обделенности судьбой.

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