В каких городах могла добыть оружие армия емельяна пугачёва
Окружающий мир
В каких городах могла добыть оружие армия емельяна пугачёва
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пугачев направился к Златоусту. В мае 1774 г. он несколько раз вступил в сражение с войском И. И. Михельсона, но терпел поражение. Юлаев и Пугачев, объединив свои силы, двинулись на запад к Волге. Пугачев с 2 тыс. человек переправился через Волгу и двинулся на запад. В Правобережье отряд Пугачева пополнился несколькими тысячами человек и стал двигаться на юг по правому берегу Волги. Пугачев занял Пензу, Саратов, начал осаду Царицына, но подошедший корпус Михельсона отбросил повстанцев к юго-востоку.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
ХЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛППППППППППППММММММММММИИИИИИИИИИИ 1)найдите значения выражения 3 1/8(-у+8)-4 3/8(у-16) при у=-0,6 2) найдите значение вы...
Русский язык
Химия
К 160 г 10%-ного раствора хлорида натрия добавили 10 г этой же соли и 200 г воды. Массовая доля соли в полученном растворе равна __%
История