В каких городах могла добыть оружие армия емельяна пугачёва

Окружающий мир
В каких городах могла добыть оружие армия емельяна пугачёва
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пугачев направился к Златоусту. В мае 1774 г. он несколько раз вступил в сражение с войском И. И. Михельсона, но терпел поражение. Юлаев и Пугачев, объединив свои силы, двинулись на запад к Волге.  Пугачев с 2 тыс. человек переправился через Волгу и двинулся на запад. В Правобережье отряд Пугачева пополнился несколькими тысячами человек и стал двигаться на юг по правому берегу Волги. Пугачев занял Пензу, Саратов, начал осаду Царицына, но подошедший корпус Михельсона отбросил повстанцев к юго-востоку.
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