К 160 г 10%-ного раствора хлорида натрия добавили 10 г этой же соли и 200 г воды. Массовая доля соли в полученном растворе равна __%

Химия
К 160 г 10%-ного раствора хлорида натрия добавили 10 г этой же соли и 200 г воды. Массовая доля соли в полученном растворе равна __%
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(NaCl) = 160*0.1 = 16 г m(NaCl) = 16 г + 10 г = 26 г m(p-pa NaCl) = 160 г + 10 г + 200 г = 370 г ω(NaCl) = 26 г/370 г = 0,07027, или 7,03% Ответ: 7,03%
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