Выпиши из предложения все формы имён прилагательных с именами существительными, ?? которым они относятся. Укажи морфологические признаки одной из форм имени прилагательного. Наверное, потому людям очень трудно найти общий язык ...

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Выпиши из предложения все формы имён прилагательных с именами существительными, ?? которым они относятся. Укажи морфологические признаки одной из форм имени прилагательного. Наверное, потому людям очень трудно найти общий язык с непростым и удивительным творением Земли.

Автор: Гость