Выпиши из предложения все формы имён прилагательных с именами существительными, ?? которым они относятся. Укажи морфологические признаки одной из форм имени прилагательного. Наверное, потому людям очень трудно найти общий язык ...

Русский язык
Выпиши из предложения все формы имён прилагательных с именами существительными, ?? которым они относятся. Укажи морфологические признаки одной из форм имени прилагательного. Наверное, потому людям очень трудно найти общий язык с непростым и удивительным творением Земли.
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