План сказу Бажова "каменный цветок"

Гость: Гость:

1 Где и когда происходит действие сказа? 2 От чьего лица ведётся повествование? Что можно сказать об этом человеке (его возрасте, образовании, жизненном опыте, роде занятий) ? 3 Приведите примеры необычных слов и выражений в речи рассказчика. 4 Какие события сказа могли происходить на самом деле, а какие нет? 5 Расскажите, чем Данила Недокормыш отличался от других детей. Чем он удивил Прокопьича? 6 Расскажите, как Даниле жилось у Прокопьича. 7 Как Прокопьич учил Данилу мастерству? 8 Почему Даниле не нравилась заказанная чаша? 9 Как вы думаете, почему окружающие считали Данилу-мастера странным? Что он искал в лесу? Как вы поняли его слова: “Потерять не потерял, а найти не могу”?