Как изменится частота малых колебаний математического маятника если длину его нити уменьшить в 4 раза а массу груза увеличить в 5 раз?

Физика
Как изменится частота малых колебаний математического маятника если длину его нити уменьшить в 4 раза а массу груза увеличить в 5 раз?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано L2=L/4     m2=5*m     v2- ? v2=1/T2=1/2*π*√L/g=1/2*π*√L/4*g=2*v1 частота увеличится в 2 раза ( от массы частота не  зависит)
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