Как изменится частота малых колебаний математического маятника если длину его нити уменьшить в 4 раза а массу груза увеличить в 5 раз?

Физика

Как изменится частота малых колебаний математического маятника если длину его нити уменьшить в 4 раза а массу груза увеличить в 5 раз?

Автор: Гость