Расскажите, пожалуйста, как проходило управление Пугачевым своего войска во врем?? его восстания?

Гость: Гость:

Пугачев ведь представился для людей как царь Петр Третий, пользовался наивностью крестьян и холопов. Никто не знал, как выглядит царская семья и так далее. Все были доверчивы. Тем более Пугачев, если бы пришел к власти, пообещал, что отменит бесправность над низшими слоями общества.