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Решите уравнение √хквадрат- 25 =12
Математика
Решите уравнение √хквадрат- 25 =12
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X^{2} -25=12 x-25=12 x=12+25 x=37
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