╔===============Продуктивність=║=====Час=====║Кількість==║======╗ ║.........................._l...праці.......................║............5 год......║іграшок... ║ 135ігр { ║ ║..1 мастер l. ? ........2 мастер......l.....така...
Математика
╔===============Продуктивність=║=====Час=====║Кількість==║======╗ ║.........................._l...праці.......................║............5 год......║іграшок... ║ 135ігр { ║ ║..1 мастер l. ? ........2 мастер......l.....така сама.............║..............4 год....║....?..............║ ╚=====================================╝==========?=============
Ответ(ы) на вопрос:
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ЖОПА ТВОЯ ВАВААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА
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