В калориметре находится лёд и вода при температуре 0 градусов. Массы льда и воды одинаковы и равны 500грамм. В калориметр наливают воду массой 1 кг при температуре 50 градусов. Какая температура установится в калориметре ? С ...

Физика

В калориметре находится лёд и вода при температуре 0 градусов. Массы льда и воды одинаковы и равны 500грамм. В калориметр наливают воду массой 1 кг при температуре 50 градусов. Какая температура установится в калориметре ? С дано пожалуйста:)

Автор: Гость