В калориметре находится лёд и вода при температуре 0 градусов. Массы льда и воды одинаковы и равны 500грамм. В калориметр наливают воду массой 1 кг при температуре 50 градусов. Какая температура установится в калориметре ? С ...
Физика
В калориметре находится лёд и вода при температуре 0 градусов. Массы льда и воды одинаковы и равны 500грамм. В калориметр наливают воду массой 1 кг при температуре 50 градусов. Какая температура установится в калориметре ? С дано пожалуйста:)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: t = 0 m1=m2 = 500г. = 0,5кг. m3 = 1кг. t2 = 50С. _______________ Найти: tконечную (кон.) ______________________________________________________ Решение. Q3 = Q2+Q1. Q1 - количество теплоты, полученное льдом, Q2 - количество теплоты, полученное водой массой 0,5кг. сm3(t2 - t) = λm1 + c(m1+m2)(t - t1)4200*1*(50 - t) = 340000*0.5 + 4200*1*(t - 0)t = 4,8C. _______ Ответ: 4,8С.
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