Делаю реферат и нужен план внешней политики в начале 80-х годов. Как написать план?
История
Делаю реферат и нужен план внешней политики в начале 80-х годов. Как написать план?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
План: 1.Что произошло в 8о-х в политике 2.Когда это произошло(точная дата) 3.Кто участвовал в политике 80х 4.Как стало после внешней политики 80х
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