Как найти НОД чисел 27и36,168и252?
Математика
Как найти НОД чисел 27и36,168и252?
Ответ(ы) на вопрос:
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Д (27):1,3,9,27 Д (36):1,2,3,4,6,9,12,18,36 Д (168):1,2,3,4,6,7,8,12...,168 Д (252):1,2,3,4,6,7,9,12,14....,252 Наименьший общий делитель число-1
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