Сделайте задания, даю 30 баллов .

Гость: Гость:

1.Права и свободы человека являются высшей ценностью в РФ 2.По общему правилу брачный возраст в РФ 18 лет. 3.Устав ООН был принят в 1945 году 4. Существуют две формы правления монархия и республика 5. Политические лидеры ( слева направо)Путин Владимир Владимирович,президент.МедведевДмитрий Анатольевич,глава правительства,Собянин Сергей Семёнович мэр Москвы.