Перескажите близко к тексту эпизод с кольцом. КРАТКО Роман "Дубровский"
Литература
Перескажите близко к тексту эпизод с кольцом. КРАТКО Роман "Дубровский"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Марья попросил своего брата Сашку положить уольцо в дупло.Он его отнес,но к дуплу подбежал мальчишка и забрал его кольцо.Это был посыльный Владимира.Между сашкой и мальчиком завязалась драка.Пришли взрослые и их развели.А затем пытали маленького разбойника кто он и что он делал.Посыльный наврал и сказал что он сам воровал яблоки.А про кольцо молчал.
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