Перескажите близко к тексту эпизод с кольцом. КРАТКО Роман "Дубровский"

Гость: Гость:

Марья попросил своего брата Сашку положить уольцо в дупло.Он его отнес,но к дуплу подбежал мальчишка и забрал его кольцо.Это был посыльный Владимира.Между сашкой и мальчиком завязалась драка.Пришли взрослые и их развели.А затем пытали маленького разбойника кто он и что он делал.Посыльный наврал и сказал что он сам воровал яблоки.А про кольцо молчал.