Выборный представительный орган в Испании
История
Выборный представительный орган в Испании
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
парламентское демократическое государство, в котором разделены законодательная, исполнительная и судебная власти. Глава государства – король.
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