Какой показатель можно было бы использовать при современном экономико-географич??ском районировании территории России
География
Какой показатель можно было бы использовать при современном экономико-географич??ском районировании территории России
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я чего-то не до понял понимаете пенсия всё такое.... ещё с СССР проблемы. ну Вы сами понимаете жизнь не шоколалка
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