9.____ a cup in this box last week. a) There is b) There was c) Was there 10._____ in The bag. a) There is No apple b) There is apple c) No apple is Выполните все 10 заданий!!!
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9.____ a cup in this box last week. a) There is b) There was c) Was there 10._____ in The bag. a) There is No apple b) There is apple c) No apple is Выполните все 10 заданий!!!
Ответ(ы) на вопрос:
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1 с 2 b 3 b 4 c 5 b 6 a 7 a 8 c
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