Главные герои романа "Что делать" и их роли Верочка-главная героиня.

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Автор — повествователь и действующее лицо. Вера Павловна (Розальская) — главная героиня. «...Высокая стройная девушка, довольно смуглая, с черными волосами — «густые хорошие волоса», с черными глазами — «глаза хорошие, даже очень хорошие», с южным типом лица — «как будто из Малороссии; пожалуй, скорее даже кавказский тип, ничего, очень красивое лицо, только очень холодное, это уж не по-южному; здоровье хорошее...» — такой видит В. П. Лопухов в момент знакомства. Дама в трауре — героиня «потаенного» сюжета. Кирсанов Александр Матвеич — один из главных героев. У него «русые волосы довольно темного оттенка, темно-голубые глаза, прямой греческий нос, маленький рот, лицо продолговатое, замечательной белизны». Крюкова Настасья Борисовна — одна из работниц в мастерской Веры Павловны. Она больна чахоткой, но в мастерской для нее находят такую работу, которая ей не очень вредит. Ле-Теллье Жюли — дама полусвета, француженка. Живая, общительная и экспансивная. Как и Вера Павловна, любит веселье. Была два года уличною женщиной в Париже. Лопухов Дмитрий Сергеич (Бьюмонт Чарльз) — один из главных героев. «...Среднего роста или несколько повыше среднего, с темными каштановыми волосами, с правильными, даже красивыми чертами лица, с гордым и смелым видом...» — таким его видит Вера Павловна в момент знакомства (он становится учителем ее брата Феди). Сын рязанского помещика. Мерцалов Алексей Петрович — священник, знакомый Лопухова. Кончил курс в духовной академии. О его биографии читатель узнает из второго сна Веры Павловны, где он предлагает исповедоваться и сам рассказывает о своем детстве: он — сын дьячка из губернского города. Мерцалова Наталья Андреевна — жена Алексея Петровича Мерцалова. Лет семнадцати, «хорошенькая и бойкая блондинка». Впоследствии одна из сподвижниц и подруг Веры Павловны, которая после мнимой гибели Лопухова передает ей мастерскую. Полозов — отец Катерины Васильевны. Полозова Катерина Васильевна — сподвижница Веры Павловны, впоследствии жена Бьюмонта-Лопухова. Рахметов — один из главных героев. Ему посвящена глава «Особенный человек». Розальская Марья Алексеева — мать Веры Павловны. Худощавая, крепкая, высокого роста дама. Дает деньги под залог и всячески озабочена приобретением капитала, жаждет выдать дочь замуж за состоятельного человека и тем самым обогатиться. Груба и самовластна (в ее лексиконе слова «дура», «мерзавка» и пр.), с дочерью и мужем совершенно не считается, а только тиранит их. Розальский Павел Константиныч — отец Веры Павловны. Плотный, видный мужчина. Управляющий домом Анны Петровны Стореш-никовой. Служит также помощником столоначальника в каком-то департаменте. Сторешников Михаил Иваныч — сын хозяйки дома, где живет семья Веры Павловны и управляющим которого является ее отец. Офицер. Светский молодой человек Сторешникова Анна Петровна — мать Михаила Сторешникова, хозяйка дома, где живет семья Веры Павловны.