Вычисли и узнаешь с какой скоростью бегут гепарды ... расставь буквы Г П Р Д в порядке уменьшение скорости гепардов :Г-самый быстрый и.т.д.
Математика
Вычисли и узнаешь с какой скоростью бегут гепарды ... расставь буквы Г П Р Д в порядке уменьшение скорости гепардов :Г-самый быстрый и.т.д.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гепард в погоне за жертвой развивает скорость до 110—115 км/ч, разгоняется до 75 км/ч за 2 секунды. Бежит зверь прыжками длиной 6—8 м, затрачивая на каждый прыжок меньше 0,5 секунды.
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