Составить задачу с помощью уравнений 5 класс 15 баллов

Гость: Гость:

В магазин привезли сладости-20. Из них 5 шоколадок и 8 мармеладок. Сколько в магазин привезли леденцов. Пусть x-леденцы тогда: 5+8+x=20 x=20-5-8 x=7 Ответ: 7 леденцов привезли в магазин.