Составить задачу с помощью уравнений 5 класс 15 баллов

Математика
Составить задачу с помощью уравнений 5 класс 15 баллов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В магазин привезли сладости-20. Из них 5 шоколадок и 8 мармеладок. Сколько в магазин привезли леденцов. Пусть x-леденцы тогда: 5+8+x=20 x=20-5-8 x=7 Ответ: 7 леденцов привезли в магазин.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Самый умный человек в мире 21 век...
Ответить
Физика
Цена деления стальной линейки
Ответить
Русский язык
ПОМОГИТЕЕЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО НАДО, ПОЖАЛУЙСТА задание 2. выпишите из текста 5 сло?? образованных суффиксальным способом. Свой ответ мотивируйте с...
Ответить
Литература
Художні засоби в творі "Маруся" Квітки-Основ*яненка
Ответить
Русский язык
Придумать аппликацию на имя существительное
Ответить