Составить задачу с помощью уравнений 5 класс 15 баллов
Математика
Составить задачу с помощью уравнений 5 класс 15 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В магазин привезли сладости-20. Из них 5 шоколадок и 8 мармеладок. Сколько в магазин привезли леденцов. Пусть x-леденцы тогда: 5+8+x=20 x=20-5-8 x=7 Ответ: 7 леденцов привезли в магазин.
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