45 баллов 7 класс .Что сближает(сходства) голосеменных с папоротниковидными, хвощевидными, плауновидными? Кратко и понятно.
Биология
45 баллов 7 класс .Что сближает(сходства) голосеменных с папоротниковидными, хвощевидными, плауновидными? Кратко и понятно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они размножаются семенами, не покрытыми особой оболочкой
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