45 баллов 7 класс .Что сближает(сходства) голосеменных с папоротниковидными, хвощевидными, плауновидными? Кратко и понятно.

Биология

45 баллов 7 класс .Что сближает(сходства) голосеменных с папоротниковидными, хвощевидными, плауновидными? Кратко и понятно.

Автор: Гость