Фантастческий разбор слова листья
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Фантастческий разбор слова листья
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если фонетический то : л — [л’] — согласный, непарный звонкий, сонорный, парный мягкий и — [и] — гласный, безударныйс — [с] — согласный, парный глухой, парный твёрдый т — [т’] — согласный, парный глухой, парный мягкий ь — не обозначает звука я — [й’] — согласный, непарный звонкий, сонорный, непарный мягкий — [а] — гласный, ударный В слове 6 букв и 6 звуков.
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