1. Во время выборов голоса избирателей между двумя кандидатами распределились в о??ношении 3:2. Сколько процентов голосов получил проигравший? 2. Для фруктового напитка смешивают яблочный и виноградный сок в отношении 13:7. Как...

Математика

1. Во время выборов голоса избирателей между двумя кандидатами распределились в о??ношении 3:2. Сколько процентов голосов получил проигравший? 2. Для фруктового напитка смешивают яблочный и виноградный сок в отношении 13:7. Какой процент в этом напитке составляет виноградный сок?

Автор: Гость