1. Во время выборов голоса избирателей между двумя кандидатами распределились в о??ношении 3:2. Сколько процентов голосов получил проигравший? 2. Для фруктового напитка смешивают яблочный и виноградный сок в отношении 13:7. Как...
Математика
1. Во время выборов голоса избирателей между двумя кандидатами распределились в о??ношении 3:2. Сколько процентов голосов получил проигравший? 2. Для фруктового напитка смешивают яблочный и виноградный сок в отношении 13:7. Какой процент в этом напитке составляет виноградный сок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.3+2=5;100:5=20,20·2=40% 2.13+7=20;100:20=5;5·7=35%. Я дал расширенный ответ.
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