Письменный пунктуация предложения солнце показалось из-за туч мускоре скрылось
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Письменный пунктуация предложения солнце показалось из-за туч мускоре скрылось
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Солнце показалось из-за туч, но вскоре скрылось. (Однородные сказуемые)
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