3. К основным климатическим поясам не относится: а) экваториальный; б) субтропический; в) умеренный; г) арктический; 4. Самая густая речная сеть на материке; а) Евразия; б) Северная Америка; в) Южная Америка; г) Африка; 5. ...

География

3. К основным климатическим поясам не относится: а) экваториальный; б) субтропический; в) умеренный; г) арктический; 4. Самая густая речная сеть на материке; а) Евразия; б) Северная Америка; в) Южная Америка; г) Африка; 5. Формирование природных зон зависит; а) от температуры воздуха; б) от рельефа местности; в) от соотношения тепла и влаги; г) от видового состава растительного и животного мира;

Автор: Гость