3. К основным климатическим поясам не относится: а) экваториальный; б) субтропический; в) умеренный; г) арктический; 4. Самая густая речная сеть на материке; а) Евразия; б) Северная Америка; в) Южная Америка; г) Африка; 5. ...
География
3. К основным климатическим поясам не относится: а) экваториальный; б) субтропический; в) умеренный; г) арктический; 4. Самая густая речная сеть на материке; а) Евразия; б) Северная Америка; в) Южная Америка; г) Африка; 5. Формирование природных зон зависит; а) от температуры воздуха; б) от рельефа местности; в) от соотношения тепла и влаги; г) от видового состава растительного и животного мира;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 3 там будет б) в 4 там будет в) и в 5 там будет в)
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