Почему поэма 12 эпиграф столетия
Литература
Почему поэма 12 эпиграф столетия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что именно в этой поэме Россия предстает в своем истинном облике тех годов.Потерявшая нравственные ориентиры, охваченная разгулом темных страстей, разгулом вседозволенности - такой предстает Россия в поэме «Двенадцать».
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