Кто из членов императорской династии дома Романовых погребён в Архангельском соборе Московского Кремля
История
Кто из членов императорской династии дома Романовых погребён в Архангельском соборе Московского Кремля
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Там похоронены и Рюриковичи, и некоторые из Романовых, хоть Романовы предпочитали и Новоспасский Собор.В Архангельском соборе Московского Кремля похоронены - Василий 1 Дмитриевич, Василий Второй Темный (он был ослеплен), Василий 3 (отец Ивана Грозного),Василий Шуйский (боярин, правивший Россией после Бориса Годунова, во времена Смуты),Дмитрий Иванович (старший сын Ивана Грозного, которого в порыве гнева и аффекта Иван Грозный убил),другой сын, который правил после Ивана Грозного - Федор Иоаннович,Иван Грозный 4 и Иван 5 из Романовых,Иван Калита, Иван Красный, Иван 3,Михаил Федорович -первый Романов на престоле.
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