Задание имеет несколько правильных ответов. Непрямое развитие с полным превращением: а) личинки имеют общие черты с взрослыми особями, но отличаются от них рядом существенных признаков; б) характерен для прямокрылых; в) у...

Биология

Задание имеет несколько правильных ответов. Непрямое развитие с полным превращением: а) личинки имеют общие черты с взрослыми особями, но отличаются от них рядом существенных признаков; б) характерен для прямокрылых; в) у насекомых характеризуется тремя последовательными стадиями: личинка,куколка, взрослая особь; г) характерен для бабочек, жуков; д) не сопровождается перестройкой всех органов и систем; е) не характерен для насекомых

Автор: Гость