Задание имеет несколько правильных ответов. Непрямое развитие с полным превращением: а) личинки имеют общие черты с взрослыми особями, но отличаются от них рядом существенных признаков; б) характерен для прямокрылых; в) у...
Биология
Задание имеет несколько правильных ответов. Непрямое развитие с полным превращением: а) личинки имеют общие черты с взрослыми особями, но отличаются от них рядом существенных признаков; б) характерен для прямокрылых; в) у насекомых характеризуется тремя последовательными стадиями: личинка,куколка, взрослая особь; г) характерен для бабочек, жуков; д) не сопровождается перестройкой всех органов и систем; е) не характерен для насекомых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В помоему мне так кажется
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Какой показатель можно было бы использовать при современном экономико-географич??ском районировании территории России
История
Кто из членов императорской династии дома Романовых погребён в Архангельском соборе Московского Кремля
География
3. К основным климатическим поясам не относится: а) экваториальный; б) субтропический; в) умеренный; г) арктический; 4. Самая густая речная сет...
Математика
Решите с помощью уравнения задачу: На первой остановке в пустой автобус вошли нес??олько человек на 2 остановки вошли 10 человек а на 3 вышли 12 че...