Укажите существительные с приставкой -не- Недуг, несчастье, нездоровье, немощность, недоверчивость, неволя, невнимание, недуг.

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Укажите существительные с приставкой -не- Недуг, несчастье, нездоровье, немощность, недоверчивость, неволя, невнимание, недуг.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Несчастье, нездоровье,  неволя. невнимание
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