Укажите существительные с приставкой -не- Недуг, несчастье, нездоровье, немощность, недоверчивость, неволя, невнимание, недуг.
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Укажите существительные с приставкой -не- Недуг, несчастье, нездоровье, немощность, недоверчивость, неволя, невнимание, недуг.
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Несчастье, нездоровье, неволя. невнимание
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