Выберите вариант ответа где все формы повелительного наклонения употреблены пра??ильно а) беги,бежи,вылезай,ложи б) вылазь,ляг,лягте,положь в) положи,кдади,надень,одень.

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Выберите вариант ответа где все формы повелительного наклонения употреблены пра??ильно а) беги,бежи,вылезай,ложи б) вылазь,ляг,лягте,положь в) положи,кдади,надень,одень.

Автор: Гость