Выберите вариант ответа где все формы повелительного наклонения употреблены пра??ильно а) беги,бежи,вылезай,ложи б) вылазь,ляг,лягте,положь в) положи,кдади,надень,одень.
Русский язык
Выберите вариант ответа где все формы повелительного наклонения употреблены пра??ильно а) беги,бежи,вылезай,ложи б) вылазь,ляг,лягте,положь в) положи,кдади,надень,одень.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В) положи, клади, надень, одень.
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