Как называется главный член придложения
Русский язык
Как называется главный член придложения
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Главные члены предложения - подлежащее ( отвечает на вопрсы кто? что?) сказуемое ( отвечает на вопросы глаголов или что такое предмет? , тогда в роли сказуемого будет выступать существительное)
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