Затранскрибуйте слово смієшся...допоможіть

Українська мова
Затранскрибуйте слово смієшся...допоможіть
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смієшся - [с м` і й е с: а ] - 7 букв,7 звуків.
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