Проект по русскому языку имена прилагательные в сказке о рыбаке и рыбки А.С.Пушкина
Русский язык
Проект по русскому языку имена прилагательные в сказке о рыбаке и рыбки А.С.Пушкина
Ответ(ы):
Гость:
Какая? золотая каким печатным какие? заморские какая чёрная
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите скорость лодки, плывущий по течению реки и против течения, если её собственная скорость 1/12 км/мин, а скорость реки 1/100 км/мин.
Математика
Марат купил книгу на 5/7 имеющихся у него денег у него осталось 50 тенге сколько было у марата первоначально
Математика
В парке всего639 деревьев. Березы составляют7/9 всех деревьев, остальные клёны. скол??ко в парке берез и сколько клёнов