Проект рассказ о слове снег

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Проект рассказ о слове снег
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Снег это прекрасный.Его межете видеть зимой.Дети ждут зиму они хотях снегом играть или им скучна сидет дома.Все дети любят зиму
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