Помогите решить уравнение 10 класс

Математика
Помогите решить уравнение 10 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Твоё задание ... = 3*((х^1/6)^2)+2*(х^1/6) - 5=0 Замена: х^1/6=у, тогда получается: 3у^2+2у-5=0 Далее решаешь как обычное квадратное уравнение. Как найдёшь корни, возвращайся к замене (вместо У подставляй свои полученные корни и возводи в степень).
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