Помогите решить уравнение 10 класс

Гость: Гость:

Твоё задание ... = 3*((х^1/6)^2)+2*(х^1/6) - 5=0 Замена: х^1/6=у, тогда получается: 3у^2+2у-5=0 Далее решаешь как обычное квадратное уравнение. Как найдёшь корни, возвращайся к замене (вместо У подставляй свои полученные корни и возводи в степень).