Программы паскаль! 1)Найдите произведение чисел, кратных 7, от 1 до 70 2)Найдите кол??чество количество нечётных чисел от 0 до 1000

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Программы паскаль! 1)Найдите произведение чисел, кратных 7, от 1 до 70 2)Найдите кол??чество количество нечётных чисел от 0 до 1000

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