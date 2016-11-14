Программы паскаль! 1)Найдите произведение чисел, кратных 7, от 1 до 70 2)Найдите кол??чество количество нечётных чисел от 0 до 1000
Информатика
Программы паскаль! 1)Найдите произведение чисел, кратных 7, от 1 до 70 2)Найдите кол??чество количество нечётных чисел от 0 до 1000
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
// PascalABC.NET 3.2, сборка 1336 от 14.11.2016 begin Writeln(Range(7,70,7).Aggregate(biginteger(1),(i,j)->i*j)) end. Результат 1025046183571200 // PascalABC.NET 3.2, сборка 1336 от 14.11.2016 begin Writeln(Range(1,1000,2).Count) end. Результат 500
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