Проиллюстрируй примерами следующее положение: каждое новое поколение техники эк??номит все больше ресурсов.
Обществознание
Проиллюстрируй примерами следующее положение: каждое новое поколение техники эк??номит все больше ресурсов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я совершенно согласна с данным положением. Это, действительно, так. Чем новее и усовершенствование техника, тем больше экономится ресурсов для производства. Например, раньше для производства газеты требовались не только наборные станки, но и специальные операторы – наборщики. Сейчас функцию наборщика выполняет компьютер. Или еще такой пример: раньше слоеные язычки делались пекарями-кондитерами вручную, здесь соблюдалась очень сложная технология приготовления слоеного теста. Сегодня слоеное тесто делает специальная машина – аппарат (тестомес), пекари только заправляют форму.
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