Произведение Плотонова Еще мама Расскажи как Артём собирался тебе школу. Почему он не хотел туда идти?

Литература
Произведение Плотонова Еще мама Расскажи как Артём собирался тебе школу. Почему он не хотел туда идти?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Артём не хотел идти в школу потому что не хотел расставаться с мамой. (Первый вопрос не понятен)
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