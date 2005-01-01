Произведение Плотонова Еще мама Расскажи как Артём собирался тебе школу. Почему он не хотел туда идти?
Литература
Произведение Плотонова Еще мама Расскажи как Артём собирался тебе школу. Почему он не хотел туда идти?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Артём не хотел идти в школу потому что не хотел расставаться с мамой. (Первый вопрос не понятен)
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