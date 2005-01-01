Соотнесите английские предлоги с выражениями: 1) утром a) on 2) в среду b) in 3) десят??го декабря c) at 4) осенью 5) в 2005
Английский язык
Соотнесите английские предлоги с выражениями: 1) утром a) on 2) в среду b) in 3) десят??го декабря c) at 4) осенью 5) в 2005
Ответ(ы) на вопрос:
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1-b 2-a 3- a 4-b 5-b.............................................................
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