Шоссе отгорожено от крутого обрыва отбойным брусом длиной 120 м. Сколько столбов пошло на его установку , если они были установлены на расстоянии 2,4 м друг от друга? Нужно Решение и ответ
Математика
Шоссе отгорожено от крутого обрыва отбойным брусом длиной 120 м. Сколько столбов пошло на его установку , если они были установлены на расстоянии 2,4 м друг от друга? Нужно Решение и ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120:2,4=50(столбов), это количество столбов, но учитывая, что последний крайний столб не входит в это количество, то 50+1=51(столб)
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