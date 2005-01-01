Шоссе отгорожено от крутого обрыва отбойным брусом длиной 120 м. Сколько столбов пошло на его установку , если они были установлены на расстоянии 2,4 м друг от друга? Нужно Решение и ответ

Математика

Шоссе отгорожено от крутого обрыва отбойным брусом длиной 120 м. Сколько столбов пошло на его установку , если они были установлены на расстоянии 2,4 м друг от друга? Нужно Решение и ответ

Автор: Гость